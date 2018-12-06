Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором Snapdragon 885 от Qualcomm





Показ новейшего процессора Snapdragon 885 от американской компании Qualcomm состоялся 5 декабря 2018 года. Однако уже 6 декабря широкой публике представлено устройство Xiaomi Mi Mix 3, функционирующее на базе этого процессора.В ходе первых показов разработчики намекали, что новый камерофон оснащён данным процессором, но подробные сведения появились 6 декабря. Отмечено, что данное устройство функционирует на базе новейшего микропроцессора Snapdragon 885, представленного буквально за день до презентации девайса китайской компанией. Помимо этого, присутствует поддержка функции 5G.Эксперты утверждают, что Xiaomi Mi Mix 3 - первое устройство, оснащенное процессором Snapdragon 885. По их мнению, мощное ядро обеспечит широкий спрос на камерофон среди пользователей.