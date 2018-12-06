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Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором Snapdragon 885 от Qualcomm

Китайский бренд представил зрителям новый смартфон, оснащённый микрочипом от Qualcomm. Xiaomi Mi Mix 3 функционирует на базе процессора Snapdragon 885.
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащён процессором Snapdragon 885 от Qualcomm

Показ новейшего процессора Snapdragon 885 от американской компании Qualcomm состоялся 5 декабря 2018 года. Однако уже 6 декабря широкой публике представлено устройство Xiaomi Mi Mix 3, функционирующее на базе этого процессора.

В ходе первых показов разработчики намекали, что новый камерофон оснащён данным процессором, но подробные сведения появились 6 декабря. Отмечено, что данное устройство функционирует на базе новейшего микропроцессора Snapdragon 885, представленного буквально за день до презентации девайса китайской компанией. Помимо этого, присутствует поддержка функции 5G.

Эксперты утверждают, что Xiaomi Mi Mix 3 - первое устройство, оснащенное процессором Snapdragon 885. По их мнению, мощное ядро обеспечит широкий спрос на камерофон среди пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:01

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