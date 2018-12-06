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Илья Яббаров заявил, что готов поставить Ольге Рапунцель памятник за её таланты

Несостоявшийся муж младшей сестры Ольги Рапунцель – Илья Яббаров заявил, что готов поставить ей два памятника за ее таланты.
Илья Яббаров заявил, что готов поставить Ольге Рапунцель памятник за её таланты

Можно совершенно по-всякому относиться к длинноволосой красавице, однако ее профессионализму делать эфиры на ровном месте на самом деле нет равных.

Вчера, 5 декабря, в вечернем выпуске «Дома-2» таланты Ольги Рапунцель оценил и Илья Яббаров, который во всеуслышание заявил, что готов и даже уже подумывает о том, чтобы поставить «бренду» реалити-шоу два памятника.

По словам бывшего возлюбленного младшей сестры Рапунцель, один памятник он подумывает возвести на Сейшельских островах, а другой - в ее родном городе Владивосток.

Невзирая на громкие заявления Яббарова, многие телезрители уверены, что никаких памятников участник проекта Рапунцель ставить не будет, и совсем скоро заберет свои слова обратно, как это делал не единожды, о чем мы не раз писали на нашем портале.
Илья Яббаров заявил, что готов поставить Ольге Рапунцель памятник за её таланты

Впрочем, поклонники отметили, что главным в этой ситуации являются вовсе не заявления Ильи, которые касаются возведения памятников Ольге, а его признание талантов Рапунцель.

«Вот Яббаров и признал, что Рапунцель талантливей его в несколько раз! Оле удается делать эфир на пустом месте, чем никто из участников проекта не может похвастаться! Хотя, Илья уже начал наступать Ольге на пятки!» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

К слову, многие телезрители телестройки уверены, что совсем скоро Яббаров может превзойти своими способностями даже ту самую Рапунцель, ведь недавно стало известно, что его новая возлюбленная также, как и Алена Савкина, находится в интересном положении, о чем наш сайт ранее уже сообщал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43

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