Илья Яббаров заявил, что готов поставить Ольге Рапунцель памятник за её таланты

«Вот Яббаров и признал, что Рапунцель талантливей его в несколько раз! Оле удается делать эфир на пустом месте, чем никто из участников проекта не может похвастаться! Хотя, Илья уже начал наступать Ольге на пятки!» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дом-2» в Сети.



