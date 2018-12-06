Дмитрий Тарасов зарабатывает в Instagram, рекламируя фотографии жены и дочки

«Зачем рекламировать семью!?», «Совсем все плохо с подписчиками у лучка… Уходят, и он заказал продвижение поста в Инсте, чтоб не сгинуть в небытие», «Хватит позориться», «Видимо, совсем плохо с деньгами стало», «И главное, продвигает не себя как звезду футбола-лавочника, а торгует любимыми», писали пользователи.





Более того, внимательные фолловеры заметили, что снимок Насти с малышкой обозначен как реклама, а следовательно, он предназначен для привлечения новых людей на страницу и будет продемонстрирован огромному количеству пользователей соцсети.Судя по комментариям, размещенным под публикацией, многие фанаты Тарасова и Костенко крайне возмущены таким способом заработка популярности, поскольку, по их мнению, рекламировать семейные фотографии низко.Стоит отметить, что Дмитрий Тарасов с завидной регулярностью выставляет на своей странице семейные фотографии, выражая под каждой из них безграничную любовь к дочери и супруге. Причем для многих поклонников это странно, ведь в свое время футболист заявлял, что личная жизнь не должна выноситься на публику, подчеркивая, что именно из-за этого ушел от Ольги Бузовой, ведь она рассказывала своим фанатам буквально о каждом их шаге.