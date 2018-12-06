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"Яндекс. Музыка" назвала самые популярные песни 2018 года

Эксперты сервиса "Яндекс. Музыка" назвали самые популярные песни 2018 года у россиян. Большинство слушателей предпочитает отечественных исполнителей.
"Яндекс. Музыка" назвала самые популярные песни 2018 года

Пресс-служба ресурса уже распространила рейтинг наиболее популярных композиций. В нынешнем году меломаны больше слушали российскую музыку. Отечественные и зарубежные звезды поделили места поровну в общероссийском чарте, утверждают эксперты. А вот в сумме всех номинаций пользователям больше по нраву исполнители из РФ.

В топе лучших композиций оказались Dynoro и Gigi D'Agostino с песней In My Mind, Boosin Drunk Groove, а также MARUV.

Особенно популярным в этом году оказался Matrang с запоминающейся "Медузой". Дэвид Куэтта, Flames от Sia также были на высоте на протяжении года. Востребованной была и "Цвет настроения синий" короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00

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