Ученые: Секс помогает предотвратить заболевания сердца
Ученые рассказали, что секс может способствовать предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования специалисты установили зависимость между половой активностью и предрасположенностью к соответствующим недугам.
Эксперты отмечают, что многие живут с латентными формами сердечно-сосудистых заболеваний и не переживают по поводу их развития. Для избавления от проблем в данной области рекомендуется практиковать постоянные половые связи. Из-за активной выработки определенных групп гормонов сердце начинает работать активнее и восстанавливаться при наличии проблем.
Также исследователи отмечают, что два данных фактора имеют и обратную связь. В частности, речь идет о развитии проблем с эрекцией и другими важными сексуальными функциями у мужчин на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.
Эксперты отмечают, что многие живут с латентными формами сердечно-сосудистых заболеваний и не переживают по поводу их развития. Для избавления от проблем в данной области рекомендуется практиковать постоянные половые связи. Из-за активной выработки определенных групп гормонов сердце начинает работать активнее и восстанавливаться при наличии проблем.
Также исследователи отмечают, что два данных фактора имеют и обратную связь. В частности, речь идет о развитии проблем с эрекцией и другими важными сексуальными функциями у мужчин на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:19