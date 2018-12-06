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Ученые: Секс помогает предотвратить заболевания сердца

Ученые рассказали, что секс может способствовать предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования специалисты установили зависимость между половой активностью и предрасположенностью к соответствующим недугам.
Ученые: Секс помогает предотвратить заболевания сердца

Эксперты отмечают, что многие живут с латентными формами сердечно-сосудистых заболеваний и не переживают по поводу их развития. Для избавления от проблем в данной области рекомендуется практиковать постоянные половые связи. Из-за активной выработки определенных групп гормонов сердце начинает работать активнее и восстанавливаться при наличии проблем.

Также исследователи отмечают, что два данных фактора имеют и обратную связь. В частности, речь идет о развитии проблем с эрекцией и другими важными сексуальными функциями у мужчин на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:19

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