В Челябинской области под окнами многоквартирного дома обнаружено тело 11-летней школьницы





По информации, сообщённой правоохранительными органами, девочка проживала на одиннадцатом этаже в одном из подъездов дома, рядом с которым было обнаружено бездыханное тело.Учителя и одноклассники характеризуют погибшую пятиклассницу как жизнерадостную и дружелюбную. Что явилось причиной трагедии, будут выяснять представители правоохранительных органов.Напомним, за прошедшую осень в Челябинской области было зафиксировано более пяти смертей подростков. Причины их гибели выясняются.