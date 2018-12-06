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В Челябинской области под окнами многоквартирного дома обнаружено тело 11-летней школьницы

В городе Озёрск (Челябинская область) в среду, 5 декабря, под окнами многоквартирного дома было обнаружено тело одиннадцатилетней школьницы. Причины смерти ребёнка пока не выяснены.
В Челябинской области под окнами многоквартирного дома обнаружено тело 11-летней школьницы

По информации, сообщённой правоохранительными органами, девочка проживала на одиннадцатом этаже в одном из подъездов дома, рядом с которым было обнаружено бездыханное тело.

Учителя и одноклассники характеризуют погибшую пятиклассницу как жизнерадостную и дружелюбную. Что явилось причиной трагедии, будут выяснять представители правоохранительных органов.

Напомним, за прошедшую осень в Челябинской области было зафиксировано более пяти смертей подростков. Причины их гибели выясняются.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:18

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