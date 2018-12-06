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Опубликованы характеристики новых смартфонов от Asus: Zenfone Max M2 и Pro M2

Информация о внешнем виде смартфонов уже представлена ранее. В этот раз опубликована более подробная информация о характеристиках Asus Zenfone M2 и Pro M2.
Опубликованы характеристики новых смартфонов от Asus: Zenfone Max M2 и Pro M2

Новый камерофон от Asus имеет обычную и Pro-версию. Их дизайн практически идентичен за исключением некоторых различий в толщине рамки. Отмечено, что обычный вариант M2 оснащен металлической задней панелью, а Pro M2 - стеклянной.

Asus Zenfone Max M2 функционирует на базе Snapdragon 636, а усиленная Pro-версия оснащена процессором Snapdragon 660. Объём ОЗУ у обеих версий составляет 4 гигабайта. Помимо этого, новый камерофон оборудован шестидюймовым дисплеем с соотношением 1080 на 2340 пикселей. На данный момент остаются не рассекреченными точные данные ёмкости зарядной батареи. Однако, согласно слухам, емкость для Pro-версии камерофона от Asus составляет 5000 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:46

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