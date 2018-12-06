Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола
Знаменитости, особенно зарубежные, разрешают своим наследникам все. Ограничений нет ни в одежде, ни в поведении. В результате некоторые дети начинают ощущать, что живут в чужих телах.
Анджелина Джоли
Дочь актрисы Шайло узнала об истории атлета Дженнера, ставшего женщиной по имени Кейтлин. Несмотря на сходство со звездной мамой, девочка загорелась мечтой стать мальчиком и стала носить мужскую одежду. Джоли сильно переживала из-за поведения своего чада, но врач рекомендовал ей не вмешиваться в процесс формирования личности до наступления подросткового возраста.
Меган Фокс
Мать троих детей не может спокойно спать из-за любви старшего сына Ноа наряжаться в платья принцесс. Младший ребенок тоже последовал примеру брата. Фокс не комментирует поведение наследников.
Шарлиз Терон
Звезда спокойно относится к желанию приемного сына стать девочкой. Джексон носит накладные волосы, платья, сумочки, балетки, леггинсы, розовые топы с блестками.
Адель
Артистка не ограничивает свободу сына, но по непонятной причине скрывает его от общественности. Журналистам удалось выяснить суть проблемы – мальчик обожает наряды диснеевских принцесс.
Ирена Понарошку
Российская телеведущая отказалась от ведения беременности и родила ребенка в домашних условиях. Сейчас ее сын посещает садик с акцентом на развитии мышления и языках. Понарошку не ест мясо, поэтому и наследнику составила вегетарианское меню.
Мальчик поражает народ своей прической. Серафим регулярно посещает стилистов, которые остригают ему челку и придают волосам форму. Такой шевелюре может позавидовать любая модница.
Анджелина Джоли
Дочь актрисы Шайло узнала об истории атлета Дженнера, ставшего женщиной по имени Кейтлин. Несмотря на сходство со звездной мамой, девочка загорелась мечтой стать мальчиком и стала носить мужскую одежду. Джоли сильно переживала из-за поведения своего чада, но врач рекомендовал ей не вмешиваться в процесс формирования личности до наступления подросткового возраста.
Меган Фокс
Мать троих детей не может спокойно спать из-за любви старшего сына Ноа наряжаться в платья принцесс. Младший ребенок тоже последовал примеру брата. Фокс не комментирует поведение наследников.
Шарлиз Терон
Звезда спокойно относится к желанию приемного сына стать девочкой. Джексон носит накладные волосы, платья, сумочки, балетки, леггинсы, розовые топы с блестками.
Адель
Артистка не ограничивает свободу сына, но по непонятной причине скрывает его от общественности. Журналистам удалось выяснить суть проблемы – мальчик обожает наряды диснеевских принцесс.
Ирена Понарошку
Российская телеведущая отказалась от ведения беременности и родила ребенка в домашних условиях. Сейчас ее сын посещает садик с акцентом на развитии мышления и языках. Понарошку не ест мясо, поэтому и наследнику составила вегетарианское меню.
Мальчик поражает народ своей прической. Серафим регулярно посещает стилистов, которые остригают ему челку и придают волосам форму. Такой шевелюре может позавидовать любая модница.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 19:37