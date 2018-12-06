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Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола
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Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола

Знаменитости, особенно зарубежные, разрешают своим наследникам все. Ограничений нет ни в одежде, ни в поведении. В результате некоторые дети начинают ощущать, что живут в чужих телах.
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола

Анджелина Джоли
Дочь актрисы Шайло узнала об истории атлета Дженнера, ставшего женщиной по имени Кейтлин. Несмотря на сходство со звездной мамой, девочка загорелась мечтой стать мальчиком и стала носить мужскую одежду. Джоли сильно переживала из-за поведения своего чада, но врач рекомендовал ей не вмешиваться в процесс формирования личности до наступления подросткового возраста.
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола

Меган Фокс
Мать троих детей не может спокойно спать из-за любви старшего сына Ноа наряжаться в платья принцесс. Младший ребенок тоже последовал примеру брата. Фокс не комментирует поведение наследников.
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола

Шарлиз Терон
Звезда спокойно относится к желанию приемного сына стать девочкой. Джексон носит накладные волосы, платья, сумочки, балетки, леггинсы, розовые топы с блестками.
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола

Адель
Артистка не ограничивает свободу сына, но по непонятной причине скрывает его от общественности. Журналистам удалось выяснить суть проблемы – мальчик обожает наряды диснеевских принцесс.
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола

Ирена Понарошку
Российская телеведущая отказалась от ведения беременности и родила ребенка в домашних условиях. Сейчас ее сын посещает садик с акцентом на развитии мышления и языках. Понарошку не ест мясо, поэтому и наследнику составила вегетарианское меню.
Знаменитости с детьми, живущими в телах "не своего" пола

Мальчик поражает народ своей прической. Серафим регулярно посещает стилистов, которые остригают ему челку и придают волосам форму. Такой шевелюре может позавидовать любая модница.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 19:37

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