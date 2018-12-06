В Волгограде 14-летний подросток скончался в магазине





Инцидент произошел во вторник, 4 декабря. Тело подростка было обнаружено в одном из залов заведения торговли. В региональном главе Следственного комитета по данному поводу начали проверку.По данным следствия, школьник гулял со своими друзьями. Когда он стал плохо себя чувствовать, приятели умершего отвели его в ближайший магазин. Уже в торговом зале школьник потерял сознание. Посетители супермаркета сразу вызвали скорую помощь, но прибывшие по вызову медики констатировали смерть парня. Реанимационные мероприятия не принесли желаемого результата. Точная причина смерти будет названа по итогам проведения экспертиз и проверки.В полиции отмечают, что парень воспитывался в многодетной семье, которая не числилась среди неблагополучных. В поле зрения полицейских подросток не попадал, как и члены его семьи.По неофициальной информации, школьник мог надышаться газом от зажигалки. Незадолго до этого ребята крутили в руках баллон и он вспыхнул. Скончавшийся подросток отбежал и начал терять сознание.