Актриса Екатерина Шпица показала разницу в росте с баскетболистом Александром Башминовым
Популярная российская актриса Екатерина Шпица опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию с российским баскетболистом Александром Башминовым, сделанную в женевской штаб-квартире ООН. На снимке видно огромную разницу в росте актрисы и баскетболиста, а для точности «эксперимента» Екатерина даже сняла туфли.
В подписи к новому посту актриса с юмором написала, что в своё время тоже увлекалась баскетболом, но рост позволял ей быть только мячиком. Подписчики так же, как и Шпица, с шутками комментируют фотографию. Они называют Екатерину Дюймовочкой, а Александра Гулливером, а также массой других уменьшительно-ласкательных прозвищ.
Екатерина отмечает, специально ради фотографии сняла туфли, чтобы разница в росте была точнее видна. Хотя фолловеры и так отмечают, она составляет не менее пятидесяти сантиметров, что видно «невооружённым» глазом.
В подписи к новому посту актриса с юмором написала, что в своё время тоже увлекалась баскетболом, но рост позволял ей быть только мячиком. Подписчики так же, как и Шпица, с шутками комментируют фотографию. Они называют Екатерину Дюймовочкой, а Александра Гулливером, а также массой других уменьшительно-ласкательных прозвищ.
Екатерина отмечает, специально ради фотографии сняла туфли, чтобы разница в росте была точнее видна. Хотя фолловеры и так отмечают, она составляет не менее пятидесяти сантиметров, что видно «невооружённым» глазом.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:42