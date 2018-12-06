Актриса Екатерина Шпица показала разницу в росте с баскетболистом Александром Башминовым

В подписи к новому посту актриса с юмором написала, что в своё время тоже увлекалась баскетболом, но рост позволял ей быть только мячиком. Подписчики так же, как и Шпица, с шутками комментируют фотографию. Они называют Екатерину Дюймовочкой, а Александра Гулливером, а также массой других уменьшительно-ласкательных прозвищ.Екатерина отмечает, специально ради фотографии сняла туфли, чтобы разница в росте была точнее видна. Хотя фолловеры и так отмечают, она составляет не менее пятидесяти сантиметров, что видно «невооружённым» глазом.