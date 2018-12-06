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Денис Лебедев сказал, что перестал добиваться Бузову из чувства собственного достоинства

Предприниматель Денис Лебедев стал победителем шоу «Замуж за Бузову», но по окончании проекта на сыровара вылили ушат грязи, а сама Ольга отвернулась от потенциального жениха.
Денис Лебедев сказал, что перестал добиваться Бузову из чувства собственного достоинства

Долго и безуспешно Денис пытался вернуть расположение любимой, но две недели назад Лебедев заявил, что больше не будет добиваться звезду, и не станет «стучать в закрытые двери», а потому попросил всех оставить его в покое.

По словам Лебедева, им движет желание двигаться дальше, а чувство собственного достоинства набирает обороты.

Однако поклонники сыровара по-прежнему интересуются его личной жизнью, и в том числе, нашел ли он новый объект для романтических отношений. Лебедев честно ответил, что его сердце по-прежнему свободно, а та молодая особа, что часто мелькает рядом с ним в последнее время, просто друг и деловой товарищ.
Денис Лебедев сказал, что перестал добиваться Бузову из чувства собственного достоинства

Несмотря на то, что Лебедев решил оставить борьбу за расположение Бузовой, его чувства к ведущей телестройки не остыли, так как «любовь не проходит».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:51

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