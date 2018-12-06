Денис Лебедев сказал, что перестал добиваться Бузову из чувства собственного достоинства





Долго и безуспешно Денис пытался вернуть расположение любимой, но две недели назад Лебедев заявил, что больше не будет добиваться звезду, и не станет «стучать в закрытые двери», а потому попросил всех оставить его в покое.По словам Лебедева, им движет желание двигаться дальше, а чувство собственного достоинства набирает обороты.Однако поклонники сыровара по-прежнему интересуются его личной жизнью, и в том числе, нашел ли он новый объект для романтических отношений. Лебедев честно ответил, что его сердце по-прежнему свободно, а та молодая особа, что часто мелькает рядом с ним в последнее время, просто друг и деловой товарищ.Несмотря на то, что Лебедев решил оставить борьбу за расположение Бузовой, его чувства к ведущей телестройки не остыли, так как «любовь не проходит».