В Maserati рассказали о новых версиях автомобилей





Стоимость обновления составляет 7,5 тысячи долларов (499 тысяч рублей), что дороже стандартного пакета GranLusso. Для каждой названой модели было выпущено лишь 50 пакетов обновления. На рынок автомобили в версии Edizione Nobile попадут в декабре текущего года. Первое время такие модели будут продаваться на рынках США и Канады.Данные автомобили будут окрашены в оттенок кобальта Blue Nobile. Также машины получат колесные диски диаметром 20 дюймов, через которые видны тормозные колодки серебристого цвета. В салоне разработчики установят черно-коричневые спортивные сидения, передние из которых получат подогрев и систему вентиляции. На приборной панели будет размещен шильдик с обозначением премиального пакета. Кроме того, автомобиль получит стереосистему топового уровня Bowers Wilkins. Список оснащения состоит из круиз-контроля, кругового видеообзора, системы слежения за полосой движения, мониторинга слепых зон и функции распознавания дорожных знаков и пешеходов.