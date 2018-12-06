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В Maserati рассказали о новых версиях автомобилей

Разработчики итальянской компании Maserati рассказали о новых версиях автомобилей. Для поддержания стиля моделей был выпущен пакет премиального уровня Edizione Nobile, который предназначен для кроссовера Levante S/S Q4 и седанов Ghibli S/S Q4 2019 и Quattroporte S/S Q4/GTS.
В Maserati рассказали о новых версиях автомобилей

Стоимость обновления составляет 7,5 тысячи долларов (499 тысяч рублей), что дороже стандартного пакета GranLusso. Для каждой названой модели было выпущено лишь 50 пакетов обновления. На рынок автомобили в версии Edizione Nobile попадут в декабре текущего года. Первое время такие модели будут продаваться на рынках США и Канады.

Данные автомобили будут окрашены в оттенок кобальта Blue Nobile. Также машины получат колесные диски диаметром 20 дюймов, через которые видны тормозные колодки серебристого цвета. В салоне разработчики установят черно-коричневые спортивные сидения, передние из которых получат подогрев и систему вентиляции. На приборной панели будет размещен шильдик с обозначением премиального пакета. Кроме того, автомобиль получит стереосистему топового уровня Bowers Wilkins. Список оснащения состоит из круиз-контроля, кругового видеообзора, системы слежения за полосой движения, мониторинга слепых зон и функции распознавания дорожных знаков и пешеходов.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:24

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