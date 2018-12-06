Техподдержка Bethesda раскрыла пользователям персональные данные других игроков





Bethesda сообщила в своём Twitter о баге, который случайно открыл некоторым пользователям сайта техподдержки чужие персональные данные. 5 декабря юзеры связались с компанией, чтобы получить обещанную сумку, входящую в издание Fallout 76, однако ответ их немало удивил. Bethesda открыла доступ к чужим заявлениям в техническую поддержку и даже разрешила менять их статус на выполненный или наоборот.В соцсетях пользователи писали, что видят имена других людей, их телефоны, адреса и даже банковские карты. Сотрудники Bethesda оперативно отреагировали на жалобы и вскоре сообщили об исправлении бага на сайте. Информацию подтвердил комьюнити-менеджер компании, добавив, что важные данные всё же остались конфиденциальными, например, личные пароли аккаунтов.