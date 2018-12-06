АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Техподдержка Bethesda раскрыла пользователям персональные данные других игроков

Техподдержка Bethesda случайно раскрыла пользователям персональные данные других игроков Fallout 76. Юзеры смогли ознакомиться с личной информацией, включая номера банковских карт.
Техподдержка Bethesda раскрыла пользователям персональные данные других игроков

Bethesda сообщила в своём Twitter о баге, который случайно открыл некоторым пользователям сайта техподдержки чужие персональные данные. 5 декабря юзеры связались с компанией, чтобы получить обещанную сумку, входящую в издание Fallout 76, однако ответ их немало удивил. Bethesda открыла доступ к чужим заявлениям в техническую поддержку и даже разрешила менять их статус на выполненный или наоборот.

В соцсетях пользователи писали, что видят имена других людей, их телефоны, адреса и даже банковские карты. Сотрудники Bethesda оперативно отреагировали на жалобы и вскоре сообщили об исправлении бага на сайте. Информацию подтвердил комьюнити-менеджер компании, добавив, что важные данные всё же остались конфиденциальными, например, личные пароли аккаунтов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Яндекс. Музыка" назвала самые популярные песни
Хейтеры раскритиковали Наталью Подольскую за
Викторию Боню атаковали вопросами о связи с
В Печоре мужчина выпал из саней во время
Опубликованы характеристики новых смартфонов от
Илья Яббаров заявил, что готов поставить Ольге
Ученые дали описание загадочному «леопардовому»
Специалист рассказал, что Марина Африкантова и
Дмитрий Тарасов зарабатывает в Instagram,
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана намекнула
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в
Под Иркутском шестилетний мальчик замерз до смерти
В Maserati рассказали о новых версиях автомобилей
Китайские учёные намерены создать объёмную карту
Антон Логинов в предсмертной записке признался,
Техподдержка Bethesda раскрыла пользователям
Уфологи обнаружили над Австралией появившийся во
Российская компания Inoi принимает заказы на
Актриса Екатерина Шпица показала разницу в росте
В России стартовали продажи нового Nissan X-Trail
Ученые рассказали, как защитить детскую кожу зимой
Состоявший ранее в отношениях с Меган Маркл
Ученые: Секс помогает предотвратить заболевания
В Челябинской области под окнами многоквартирного
В Волгограде 14-летний подросток скончался в
OnePlus готовит смартфон с модемом 5G на
Немецкие СМИ назвали российскую «Ниву» неубиваемой
Ольгу Рапунцель выпишут из квартиры, если она не
Звезда Дома-2 Мария Кохно готова взять отказного
Денис Лебедев сказал, что перестал добиваться
Просмотреть все новости