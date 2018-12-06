В России стартовали продажи нового Nissan X-Trail





Новый X-Trail получил ярко-оранжевый окрас и обтекаемые формы. Что касается двигателя, то он бензиновый, а его объем составляет 2,5 литра, при 171 лошадиных сил. Для рынка России настроена бесступенчатая трансмиссия X-Tronic CVT. Бортовая панель оснащена сенсорным дисплеем 8 дюймов, также имеется обогрев лобового стекла, зеркал и сидений, что так необходимо в зимний период. Открыть багажник поможет специальная система «hands free», а остановить автомобиль перед каким-либо препятствием способна система Forward Emergency Braking. Освещать дорогу водителю будут «умные» светодиодные фары AFS (Advanced Frontlighting System). Также установлена система «Яндекс.Авто».Для того чтобы обеспечить идеальную сборку Nissan X-Trail завод закупил множество нового оборудования, которое помогает исключить человеческий фактор. Например, в цехе литья пластиковых составляющих внедрили лазерную систему, позволяющую делать отверстия идеально ровными и четкими.