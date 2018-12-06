Ольгу Рапунцель выпишут из квартиры, если она не поможет сестре в конкурсе «Человек года 2018»





В социальных сетях появилась информация о том, что Ольга Рапунцель совсем скоро может потерять приписку в своем родном городе Владивосток, если в конечном счете откажется помогать беременной родственнице выиграть московскую недвижимость.С самого начала многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» называли затею Рапунцель-младшей участвовать в конкурсе «Человек года 2018» немного безумной. Однако этап за этапом Алене удавалось проходить дальше, что в итоге привело к тому, что будущая мамочка оказалась в финале.На сегодняшний день в семействе Рапунцелей возникла новая проблема, и все из-за конкурса. Оказывается, Ольга напрочь отказывается помогать своей младшей сестре. Участница устроила настоящее представление, когда узнала, что ее родным понадобилась ее помощь.По словам Ольги, у нее нет времени заниматься конкурсом «Человек года 2018», тем более, если в случае выигрыша квартира достанется не ей, а Алене. А сегодня выяснилось, что в сложившуюся ситуацию решила вмешаться и бабушка Рапунцелей.Оказывается, что мама Оли – Татьяна Владимировна и ее младшая сестра настроили бабушку, в квартире которой Рапунцель приписана. И теперь, если Ольга продолжит отнекиваться от помощи беременной Алене, то ее тут же выпишут из жилища.Пока нам не удалось выяснить, как на эти условия отреагировала сама Ольга, однако есть предположения, что Рапунцель все-таки согласится, ведь по факту, в случае, если ее отправят за ворота, потом ей идти будет некуда.