Звезда Дома-2 Мария Кохно готова взять отказного ребенка
Бывшая участница популярного реалити шоу Дом-2 Маша Кохно уже довольно давно живёт вне телестройки. Однако девушка имеет большую популярность в Instagram.
Надо отметить, что Мария, основываясь на своём опыте, помогает людям, болеющим анорексией. Зрители телепроекта знают, что когда-то Кохно сама смогла победить это заболевание.
Скрипачка постоянно рассказывает у себя в микроблоге, что очень любит маленьких детишек. Маша, еще находясь в замужестве, неоднократно пыталась забеременеть, однако зачать ребёнка так и не сумела.
Накануне девушка опять рассказала, что очень сильно мечтает о своей малютке. Бывшая участница телепроекта сетует, что на данный момент с ней нет того молодого человека, от которого можно родить. А значит, вопрос материнства отложен на непонятное время.
Но Мария подчеркнула, что всегда жалела отказных детишек, и сегодня рассматривает вариант усыновить или удочерить малыша из приюта.
Надо отметить, что Мария, основываясь на своём опыте, помогает людям, болеющим анорексией. Зрители телепроекта знают, что когда-то Кохно сама смогла победить это заболевание.
Скрипачка постоянно рассказывает у себя в микроблоге, что очень любит маленьких детишек. Маша, еще находясь в замужестве, неоднократно пыталась забеременеть, однако зачать ребёнка так и не сумела.
Накануне девушка опять рассказала, что очень сильно мечтает о своей малютке. Бывшая участница телепроекта сетует, что на данный момент с ней нет того молодого человека, от которого можно родить. А значит, вопрос материнства отложен на непонятное время.
Но Мария подчеркнула, что всегда жалела отказных детишек, и сегодня рассматривает вариант усыновить или удочерить малыша из приюта.
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⚡️О МАТЕРИНСТВЕ⚡️ . У меня очень трепетное отношение к детям. О них я мечтала ровно с первого дня, как встретила своего будущего мужа. Но после расставания я стала неуверенна в мужчинах. И на данный момент, рядом нет того самого, кому бы я могла доверять вновь. Так или иначе, как бы не сложилась моя дальнейшая жизнь, я точно знаю, что смогла бы взять ребёнка, которого бросили. У меня до сих пор перед глазами случай, когда у моего брата родилась двойня, а в больнице рядом находилась девочка с табличкой «отказники». Помню, меня это задело до глубины души. Честно, не понимаю, как мать может жить потом с этим. Но у каждого свой путь...👼🏻💕 . @alenacity говорит, мне идёт быть метерью, как считаете?🤱🏼