Звезда Дома-2 Мария Кохно готова взять отказного ребенка

Надо отметить, что Мария, основываясь на своём опыте, помогает людям, болеющим анорексией. Зрители телепроекта знают, что когда-то Кохно сама смогла победить это заболевание.Скрипачка постоянно рассказывает у себя в микроблоге, что очень любит маленьких детишек. Маша, еще находясь в замужестве, неоднократно пыталась забеременеть, однако зачать ребёнка так и не сумела.Накануне девушка опять рассказала, что очень сильно мечтает о своей малютке. Бывшая участница телепроекта сетует, что на данный момент с ней нет того молодого человека, от которого можно родить. А значит, вопрос материнства отложен на непонятное время.Но Мария подчеркнула, что всегда жалела отказных детишек, и сегодня рассматривает вариант усыновить или удочерить малыша из приюта.