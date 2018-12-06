Китайские учёные намерены создать объёмную карту связей нейронов мозга





В течение продолжительного времени китайские исследователи пытались найти причину различия работы головного мозга разных индивидуумов. Почему то, что доступно одному абсолютно не доступно другому – на этот и ряд других вопросов они попытаются найти ответ с помощью объёмной схемы работы нейронов головного мозга.Ведущий специалист нового проекта Ло Цинмин утверждает, подробная карта откроет новые возможности изучения работы памяти и мозга в целом. Если до сих пор их разработки больше были похожи на исследование каждого дерева в огромном лесу по отдельности, то теперь они будут иметь возможность изучать лес целиком, видя взаимосвязь между каждым деревом.