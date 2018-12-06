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Китайские учёные намерены создать объёмную карту связей нейронов мозга

Группа китайских учёных намерена в ближайшее время создать трёхмерную объёмную карту связей нейронов человеческого мозга. Это позволит детально изучить их работу, взаимосвязи и поможет в разработках искусственного интеллекта.
Китайские учёные намерены создать объёмную карту связей нейронов мозга

В течение продолжительного времени китайские исследователи пытались найти причину различия работы головного мозга разных индивидуумов. Почему то, что доступно одному абсолютно не доступно другому – на этот и ряд других вопросов они попытаются найти ответ с помощью объёмной схемы работы нейронов головного мозга.

Ведущий специалист нового проекта Ло Цинмин утверждает, подробная карта откроет новые возможности изучения работы памяти и мозга в целом. Если до сих пор их разработки больше были похожи на исследование каждого дерева в огромном лесу по отдельности, то теперь они будут иметь возможность изучать лес целиком, видя взаимосвязь между каждым деревом.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:16

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