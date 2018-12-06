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Алана Мамаева узнала, что её муж Павел Мамаев изменял ей с Викторией Боней

Супруга российского футболиста Павла Мамаева – Алана узнала о том, что ее муж ей изменял с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Викторией Боней.
Алана Мамаева узнала, что её муж Павел Мамаев изменял ей с Викторией Боней

Вчера, 5 декабря стало известно, что Мамаев и Кокорин проведут в местах лишения свободы еще, по меньшей мере, два-три месяца. Происходящее решил обсудить известный ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов, который пригласил в студию звезду «Дома-2» Викторию Боню.

Как оказалось, Виктория давно знает Павла. Красавица даже вспомнила ситуацию, когда Мамаев, перебрав с горячительными напитками, превратился в совершенно другого человека. Нужно сказать, что подписчиков супруги спортсмена очень удивило то, что в передачу пригласили именно Боню, невзирая на то, что недавно, выйдя в прямой эфир со своей странички в Instagram, она во всеуслышание заявила, что футболист не умеет пить.
Алана Мамаева узнала, что её муж Павел Мамаев изменял ей с Викторией Боней

Вполне вероятно, что на очередной вопрос читателей относительно этой темы Алана больше не смогла молчать и заявила, что ее супруг изменял ей с Викторией Боней и именно поэтому она появилась в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

«Она с ним спала..» - ответила Алана пользователю под псевдонимом «solomood_13».


Нужно сказать, что на комментарий супруги Павла Мамаева тут же отреагировали многие ее подписчики. Один за другим они начали спрашивать у брюнетки, почему она, зная о всех похождениях своего супруга, не только не бросила его, но и продолжает «подливать масла в огонь», тем самым выставляя футболиста еще в более мрачном свете.

К слову, на данный момент Виктория Боня никак не прокомментировала заявление Аланы Мамаевой о том, что она занималась «волшебством» с ее мужем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18

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