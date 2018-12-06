Уфологи обнаружили над Австралией появившийся во время грозы НЛО





Огромный летающий объект, издающий зелёное свечение во время грозы, поверг в шок очевидцев. Он зафиксирован на камеру местными жителями 3 декабря 2018 года в Австралии и затем опубликован в Сеть.Уфолог Ли Стивенсон отмечает, что это довольно распространенное явление, когда НЛО проявляет себя именно во время сильных гроз или природных катаклизмов. Он утверждает, что инопланетяне пользуются порталами для преломления пространства, чтобы как можно быстрей и незаметней перемещаться.