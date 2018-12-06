Медики: Жизнь в зелёных районах полезна для сердца

"Жизнь возле двора, густо заросшего кустарниками, деревьями и прочей зелёной растительностью, полезна для здоровья кровеносных сосудов и сердца", - подводят итог исследователи.





Луисвиллский университет США выяснил, что зелёные городские районы положительно сказываются на сердечно-сосудистой системе жильцов. Пять лет подряд учёные наблюдали за 400 добровольцами разного пола и возраста. Обращали внимание исследователи на уровень стресса и биомаркеры сердечных расстройств и повреждений.По сравнению с жителями районов, где озеленение очень слабое, выработка адреналина у добровольцев проходила на низком уровне, и люди ощущали меньше напряжения. Также в крови было не так много изопростана, который провоцирует окислительный стресс. Сосуды жителей зелёных районов восстанавливались быстрее.Самый выраженный эффект показали женщины, кроме тех, кто страдал сердечными приступами или принимал бета-блокаторы. Вредные привычки на тенденцию влияния не оказали, и курильщики, проживающие на зелёных улицах, оказались здоровее тех, кто предпочёл другие районы.