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Медики: Жизнь в зелёных районах полезна для сердца

Медики узнали, что жизнь в зелёных районах городов полезна для сердца и сосудов. В окружении большого количества растительности люди понижают уровень адреналина.
Медики: Жизнь в зелёных районах полезна для сердца

Луисвиллский университет США выяснил, что зелёные городские районы положительно сказываются на сердечно-сосудистой системе жильцов. Пять лет подряд учёные наблюдали за 400 добровольцами разного пола и возраста. Обращали внимание исследователи на уровень стресса и биомаркеры сердечных расстройств и повреждений.

По сравнению с жителями районов, где озеленение очень слабое, выработка адреналина у добровольцев проходила на низком уровне, и люди ощущали меньше напряжения. Также в крови было не так много изопростана, который провоцирует окислительный стресс. Сосуды жителей зелёных районов восстанавливались быстрее.

Самый выраженный эффект показали женщины, кроме тех, кто страдал сердечными приступами или принимал бета-блокаторы. Вредные привычки на тенденцию влияния не оказали, и курильщики, проживающие на зелёных улицах, оказались здоровее тех, кто предпочёл другие районы.

"Жизнь возле двора, густо заросшего кустарниками, деревьями и прочей зелёной растительностью, полезна для здоровья кровеносных сосудов и сердца", - подводят итог исследователи.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:48

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