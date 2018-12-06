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Ольга Бузова призывает режиссеров поспешить снимать ее в кино

Популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова заявила, что свою главную роль она еще не сыграла и призывает режиссеров звать ее в кино, пока их не опередили.
Ольга Бузова призывает режиссеров поспешить снимать ее в кино

Ольга Бузова уже сыграла одну роль в фильме «Жги!» и теперь в ожидании развития своей кинокарьеры. Как ранее признавалась Бузова, она хотела бы сыграть в каком-то серьезном фильме, но пока ее деятельность актрисы ограничилась одним спектаклем в театре, незначительными ролями в сериалах и в вышеуказанном фильме.

Заявляя о том, что ее главная роль еще впереди, артистка не указывает конкретно, в чем именно она будет заключаться, и не исключено, что звезда намекает на свое материнство или замужество, которое и станет и самым «звездным часом».
Ольга Бузова призывает режиссеров поспешить снимать ее в кино

Наряду с мечтами о кино, Ольга Бузова и не думает оставлять свою работу в «Дом-2», который стал отправной точкой ее популярности. Ведущая телестройки на собственном опыте знает, что для того, чтобы стать звездой, недостаточно один раз засветиться на телеэкране, а нужно долго и упорно работать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:02

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