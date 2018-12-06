Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова из-за снегопада и пробок опоздала "везде"

Также на проекте она нашла свою вторую половинку - Антона Гусева. Правда, прожив с ним несколько лет, девушка развелась из-за того, что он изменил ей с её же подругой - Викторией Романец.Тем не менее, Евгения сегодня остаётся в поле медиапространства. Она себя позиционирует моделью, актрисой и бизнесвумен. Например, в торговом центре у неё есть свой бутик.Надо думать, что у Феофилактовой довольно насыщенная жизнь. И вот сегодня у себя в Инстаграме девушка написала, что опоздала практически "везде".Комментируя фотографию из салона авто, Женя написала, что из-за снега она стоит в жутких пробках. Тут же она добавила, что везде опаздывает. Многие подписчики уже отметили, что Феофилактова позиционирует себя как человека с невероятно кипучей деятельностью.Кто-то даже сравнил её с экс-супругом Антоном Гусевым, который тоже у себя в соцсети постоянно выкладывает видео и фото о том, что он чрезвычайно занятая бизнесом личность.