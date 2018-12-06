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Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова из-за снегопада и пробок опоздала "везде"

Евгения Феофилактова на телепроекте Дом-2 считалась топовой участницей. Девушка не лезет за словом в карман, часто провоцировала скандалы, а всё это нравилось и организаторам и зрителям.
Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова из-за снегопада и пробок опоздала "везде"

Также на проекте она нашла свою вторую половинку - Антона Гусева. Правда, прожив с ним несколько лет, девушка развелась из-за того, что он изменил ей с её же подругой - Викторией Романец.

Тем не менее, Евгения сегодня остаётся в поле медиапространства. Она себя позиционирует моделью, актрисой и бизнесвумен. Например, в торговом центре у неё есть свой бутик.

Надо думать, что у Феофилактовой довольно насыщенная жизнь. И вот сегодня у себя в Инстаграме девушка написала, что опоздала практически "везде".

Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова из-за снегопада и пробок опоздала "везде"

Комментируя фотографию из салона авто, Женя написала, что из-за снега она стоит в жутких пробках. Тут же она добавила, что везде опаздывает. Многие подписчики уже отметили, что Феофилактова позиционирует себя как человека с невероятно кипучей деятельностью.

Кто-то даже сравнил её с экс-супругом Антоном Гусевым, который тоже у себя в соцсети постоянно выкладывает видео и фото о том, что он чрезвычайно занятая бизнесом личность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:56

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