Опубликовано первое изображение салона нового автомобиля Ford Explorer
В Сети опубликовано первое изображение нового автомобиля американской компании. Журналисты сделали несколько снимков содержимого салона автомобиля Ford Explorer.
На фото, внимание зрителей сразу обратила на себя многоярусная приборная панель оснащенная цифровой системой SYNC 3 с крупным дисплеем. О внешнем виде Ford Explorer можно судить из утекших ранее в Сеть инсайдерских снимков, на которых видны некоторые изменения в дизайне крыши и выхлопной системе. Более существенные изменения коснулись «начинки» внедорожника. Отмечено наличие модульной архитектуры CD6 с возможностью выбора между задним приводом и полноприводной системой. Также новинка отмечена новым трехлитровым двигателем на 400 лошадиных сил, аналогичный модели автомобиля Lincoln Navigator ST. По мимо этого, заявлено наличие гибридной версии мотора.
Напомним, что новые подробности релиза и характеристики внедорожника Ford Explorer огласят в январе 2019 года на презентации автомобильного шоу в Детройте.
На фото, внимание зрителей сразу обратила на себя многоярусная приборная панель оснащенная цифровой системой SYNC 3 с крупным дисплеем. О внешнем виде Ford Explorer можно судить из утекших ранее в Сеть инсайдерских снимков, на которых видны некоторые изменения в дизайне крыши и выхлопной системе. Более существенные изменения коснулись «начинки» внедорожника. Отмечено наличие модульной архитектуры CD6 с возможностью выбора между задним приводом и полноприводной системой. Также новинка отмечена новым трехлитровым двигателем на 400 лошадиных сил, аналогичный модели автомобиля Lincoln Navigator ST. По мимо этого, заявлено наличие гибридной версии мотора.
Напомним, что новые подробности релиза и характеристики внедорожника Ford Explorer огласят в январе 2019 года на презентации автомобильного шоу в Детройте.
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:40