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Мама 18-летней Валерии Хуснутдиновой до сих пор не знает, что её дочь беременна

Родительница 18-летней участницы реалити-шоу «Дом-2» Валентины Хуснутдиновой по-прежнему не осведомлена о том, что ее дочь скоро станет молодой мамочкой.

Несколько часов назад стало известно о том, что самая юная участница телестройки беременна, о чем наш портал уже сообщал. И вот журналисты реалити-шоу решили связаться с мамой Валерии и поздравить будущую бабушку с таким важным событием, однако выяснилось, что Наталья Хуснутдинова даже не в курсе событий.

Мама 18-летней Валерии Хуснутдиновой до сих пор не знает, что её дочь беременна

По словам матери Валерии, она не знала о том, что ее дочь делала тест на беременность, который показал две полоски, так как не выходила с девушкой на связь уже несколько дней. Оказывается, что Наталья просто-таки убеждена в том, что ее наследница не могла быть настолько глупой, чтобы заниматься «волшебством» с малознакомым мужчиной.

«Не может такого быть..» - заявила Наталья Хуснутдинова журналистам «Дома-2».

Также мать Валерии добавила, что ей, как и ее дочери, никогда не нравился Дмитрий Чеботов, поэтому она уверена, что 18-летняя девушка не могла за такой короткий срок влюбиться в парня.

Мама 18-летней Валерии Хуснутдиновой до сих пор не знает, что её дочь беременна

«Я думаю, что это неправда!» - подчеркнула мама Валерии.

К слову, на данный момент Дмитрий и беременная Лера пытаются решить, что им делать дальше. Молодой человек заявляет, что не намерен отказываться «от человечка», которого девушка носит под сердцем. В свою очередь Хуснутдинова отметила, что не готова в своем столь юном возрасте обзаводиться детьми и даже подумывает о том, чтобы избавиться от малыша.

Пока неизвестно, чем закончится история с беременностью 18-летней Валерии, однако мать девушки категорически против того, чтобы ее зятем был бывший порноактер.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:53

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