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Иван Жидков окончательно расстался с матерью своего ребенка

Актер Иван Жидков окончательно расстался с матерь своего ребенка Лилией Соловьевой, так и не оформив официально брак. Об этом на своей странице в Instagram сообщила Соловьева.

Иван Жидков окончательно расстался с матерью своего ребенка


Отметим, что пара расстается далеко не первый раз после крупных ссор. В текущем году они уже расходились, но в августе возобновили отношения, о чем рассказал журналистам сам Жидков. Он не стал разбрасываться громкими словами, и на вопрос о возможной свадьбе ответил, что пока рано об этом говорить, поскольку отношения только наладились, и необходимо выждать время.

Однако их счастье было не долгим, и Лилия Соловьева стала все чаще публиковать в социальных сетях тревожные посты об их личной жизни. Более того, неприятности подорвали ее здоровье и ей пришлось обратиться за помощью к врачу, принимать успокоительное. Отметим, что Соловьева прямо не писала причину, из-за которой возникло депрессивное состояние. Подписчики посчитали, что причиной тому стали скандалы с Иваном Жидковым.

В одном из своих постов она написала, что не чувствует себя счастливой. Да, с ее родителями все в порядке, растет прекрасный сын, но счастья она не испытывает уже несколько месяцев. В некоторые момент ей даже хотелось исчезнуть. Лилия Соловьева пыталась сама справиться с неприятностями, но не удалось. Медики поставили ей диагноз - депрессия и высокий уровень тревоги.

Теперь Соловьева написала, что они с Жидковым приняли решение расстаться. Несмотря на разрыв отношений, они будут делать все, чтобы их сын ощущал родительскую любовь. Сам актер еще не комментировал слухи о разрыве отношений.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:26

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