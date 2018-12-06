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Эксперты назвали 5 лучших функций новой Qualcomm Snapdragon 855
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Эксперты назвали 5 лучших функций новой Qualcomm Snapdragon 855

Специалисты назвали 5 лучших особенностей нового процессора Snapdragon 855, который должен быть представлен в 2019 году. Главной из них эксперты считают существенное повышение мощности чипа.
Эксперты назвали 5 лучших функций новой Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm присоединился к Huawei , MediaTek и Samsung в рамках сотрудничества по производству процессоров. Новая конфигурация устройства будет отличаться наличием трех ядер с тактовой частотой от 1,8 до 2,84 гигагерц. Производительность процессора продемонстрировала увеличение примерно на 45 процентов в отношении всех предыдущих версий.

Snapdragon 855 будет отличаться и производительностью ресурсов с графическими адаптерами. Разработчики отмечают, что качество картинки улучшится примерно на 20 процентов в отношении всех предшественников. Также Snapdragon 855 будет использовать новый сигнальный канал Hexagon, положительно сказывающийся на передаче данных.

Процессор получил новую версию провайдера для обработки снимков с камеры. Еще одной его важной особенностью станет набор функций Snapdragon Elite Gaming для современных игр.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:28

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