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Роман Капаклы сделал Марине Африкантовой предложение руки и сердца

Одна из самых красивых парочек телестройки «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы скоро поженятся.
Роман Капаклы сделал Марине Африкантовой предложение руки и сердца


Не секрет, что Марина довольно давно находится на реалити-шоу. Блондинка уже несколько раз покидала Периметр, однако всегда возвращалась, так как за стенами проекта так и не находила того «самого» и «единственного», с которым можно создать крепкую семью и обзавестись наследниками. Ради того, чтобы вновь оказаться на телешоу, в свое время Африкантовой пришлось даже отказаться от отношений с Андреем Чуевым, с которым она начала встречаться на реалити, и за которым ушла за ворота.

Многие телезрители «Дома-2» уже давно начали говорить о том, что блондинка на самом деле не так глупа, как может показаться на первый взгляд, ведь Марина хорошо знает, как можно подольше задержаться на шоу и за счет него заработать неплохие деньги.

И вот несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что возлюбленный Африкантовой – Роман Капаклы, сделал ей предложение руки и сердца. По информации, парень устроил блондинке настоящее преставление со старинными записками, после чего встал на левое колено и заявил, что хочет, чтобы Марина стала его законной супругой.
Роман Капаклы сделал Марине Африкантовой предложение руки и сердца

Стоит подчеркнуть, что до сих пор многие хейтеры обвиняют Капаклы в манипуляции телезрителями, ведь своей историей из жизни о том, что он воспитывался только мамой и именно поэтому он хочет, и уже готов создать крепкую и полноценную семью, парень не единожды вызывал восторг и симпатию у поклонников проекта.

Впрочем, некоторые фанаты «Дома-2» уверены, что Роман сделал Марине предложение только потому, что вышел в финал конкурса «Человек года 2018».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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