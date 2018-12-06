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Уфологи назвали 16 декабря датой нового Апокалипсиса

На протяжении многих месяцев уфологи твердят о загадочной планете Нибиру, которая должна разрушить Землю. Однако ни одно из «назначенных» предсказаний не закончилась ничем катастрофическим. Теперь известна новая дата апокалипсиса – 16 декабря.
Уфологи назвали 16 декабря датой нового Апокалипсиса

Уфологии утверждали, что планета Нибиру уже очень близка к планете Земля, и столкновения не избежать. Такое мнение поддерживали и любители мистики и эзотерики. Однако ученые объяснили, откуда взялся данный миф. Дело все в том, что об этом было сказано в писаниях древних шумеров. Загадочная планета Х должна была пройти через орбиту Земли и уничтожить на ней все живое. По словам ученых на сегодняшний день астрофизики не обнаружили ни одного доказательства о приближении какого-либо объекта к Земле. А сотрудники NASA рассказали, что в любом случае, это было бы заметно, поскольку присутствие Нибиру могло бы повлиять на всю Солнечную систему.

На сегодняшний день в кругах конспирологов стала известна новая дата Апокалипсиса. Она «назначена» на середину декабря текущего года. Людям не рекомендуют готовиться к новогодним праздникам, поскольку человечество не успеет их отпраздновать из-за надвигающейся катастрофы. Нибиру уже находится на территории Солнечной системы, а через пару недель ожидается ее столкновение с одной из ее планет: Юпитером или Марсом. Их обломки выбьют Голубую планету с ее орбиты и отправят в открытый космос.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:56

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