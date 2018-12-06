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Невеста Андрея Черкасова Кристина Ослина выбирает свадебный наряд

Телепроект Дом-2 нередко становится местом, где участники, а порой и ведущие, находят себе половинок. Вот и нынешний ведущий реалити-шоу Андрей Черкасов на днях предложил свое сердце и руку девушке из проекта Кристине Ослиной.
Невеста Андрея Черкасова Кристина Ослина выбирает свадебный наряд

Молодые люди познакомились на телестройке, правда, тогда на периметре отношения у них не сложились. Уйдя из Дома-2, Черкасов предложил Ослиной пожить вместе. Ребята несколько лет прожили как гражданские муж и жена и многие подумали, что бракосочетание не для них.

Но десантник всё же решился на мужской поступок и предложил Кристине создать "ячейку общества".
Невеста Андрея Черкасова Кристина Ослина выбирает свадебный наряд

Ослина в последние дни довольно часто выкладывает у себя в Инстаграме снимки из различных свадебных салонов. Понятно, что Кристина занята приятными хлопотами - выбором свадебного наряда, но вот определиться, что ей нужно купить, пока не может.

У себя в микроблоге девушка спрашивает фанатов, какое платье лучше надеть на свадьбу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:35

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