Невеста Андрея Черкасова Кристина Ослина выбирает свадебный наряд

Молодые люди познакомились на телестройке, правда, тогда на периметре отношения у них не сложились. Уйдя из Дома-2, Черкасов предложил Ослиной пожить вместе. Ребята несколько лет прожили как гражданские муж и жена и многие подумали, что бракосочетание не для них.Но десантник всё же решился на мужской поступок и предложил Кристине создать "ячейку общества".Ослина в последние дни довольно часто выкладывает у себя в Инстаграме снимки из различных свадебных салонов. Понятно, что Кристина занята приятными хлопотами - выбором свадебного наряда, но вот определиться, что ей нужно купить, пока не может.У себя в микроблоге девушка спрашивает фанатов, какое платье лучше надеть на свадьбу.