Марка Цукерберга уличили в продаже пользовательских данных Facebook корпорациям





Как сообщает Bloomberg, в руки британского правительства попала переписка Цукерберга с подчинёнными, где обсуждается продажа пользовательских данных Facebook. Обширный архив документов также раскрывает политику социальной сети касательно конкурентных компаний и служку за активностью их клиентов через различные программы. Так, у топ-менеджеров есть свои "чёрный" и "белый" списки, куда под кураторством Цукерберга вносят те или иные сторонние проекты, впоследствии принимая решение, как с ними поступить.К примеру, сервису Vine от Twitter Facebook запретил получать данные из аккаунтов социальной сети под предлогом быстрого поиска друзей. Другим компаниям, из которых AirBnB и Netflix, Цукерберг, наоборот, открывал доступ и возможность рекламы.Через приложение для Android Facebook собирал информацию из SMS и звонков, хорошо осознавая все риски. Сотрудники аргументировали такие действия работой над совершенствованием алгоритмов.Решая выкупить WhatsApp, через VPN-приложение Цукерберг следил за ростом популярности мессенджера. Впрочем, его компания заявила, что полученная сводка вырвана из важного контекста.