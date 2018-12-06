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Китайская компания Nio готовит к декабрьской презентации новый кроссовер

Специализирующаяся на производстве автомобилей китайская компания готовит к выпуску новый автомобиль. Презентация нового кроссовера бренда Nio ожидается в декабре 2018 года.
Китайская компания Nio готовит к декабрьской презентации новый кроссовер

В начале следующей недели ожидается официальное представление обновленного кроссовера. Китайская компания смогла громко заявить о себе 12 мая 2017 года на гоночной трассе Nurburgring. Их электрический суперкар Nio EP9 под управлением гонщика Питера Дамрека установил мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей. Ожидается старт массовых продаж автомобилей на китайском рынке. Грядущий кроссовер бренда Nio носит название ES6. Он получил некоторые доработки внутри салона и модификации рулевой колонки.

В настоящий момент не раскрыты основные характеристики нового кроссовера, за исключением информации об уменьшенном на 111 миллиметров корпусе электрокара, в сравнении с его предшественником, и возможности разгона до 100 км за 4 секунды.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:14

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