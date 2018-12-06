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Ксения Собчак приготовила близким подарки на Новый Год

Российский шоу-бизнес и его яркие представители не только готовят праздничные шоу и новогодние программы, но и как обычные граждане озабочены подарками «под елку» для своих родных и друзей. Не стала исключением и Ксения Собчак.
Ксения Собчак приготовила близким подарки на Новый Год

В своем Instagram Ксения опубликовала промо-пост, в котором рекламирует продукцию определенной компании и презентует ее как лучшие подарки к Новому Году. В список одариваемых Собчак попали бизнесмен Евгений Чичваркин и мама звезды Людмила Нарусова.

Подписчики Ксении скептически отнеслись к подобного рода подаркам, особенно если они предназначены для таких состоятельных людей как предприниматель.

«Чичваркин - миллионер. Он этого добра сам может купить. Ты лучше подари бедным, о которых ты якобы беспокоилась во время выборов», - написал один их пользователей, припомнив Ксении ее политическую деятельность и предвыборные обещания.

Другие подписчики возмутились обилием рекламы в Instagram журналистки и предположили, что именно она и составляет львиную часть дохода Собчак, и потому предложили знаменитости пойти торговать на рынок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:26

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