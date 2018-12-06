ТОП-4: Названы самые ожидаемые смартфоны первой половины 2019 года





Таковыми станут смартфоны, выход которых намечен на март. Благодаря гибкому экрану и технологиям, с помощью которых он был произведен, пользователи устройства смогут превратить телефон в планшет. О технических характеристиках гаджета пока ничего неизвестно, но скорее всего устройство оснастят максимально производительным процессором.В марте-апреле состоится дебют смартфонов. Производители заявили, что не намерены гнаться за новыми технологиями. Они хотят, чтобы их устройство было производительным и удобным для фотосъемки. Возможно, смартфон будет выпускаться на базе чипсета Qualcomm.Неожиданно о себе заявила компания LG. В апреле она выпустит смартфон, который, по сути, является копией телефона Samsung. Отмечается, что у устройства будет сдвоенная камера, дактилоскопический сканер, оборудованный грязестойкими инфракрасными датчиками, и экран с соотношением сторон 9:20.На четвертом месте оказался смартфон. Его выход запланирован на апрель. Он аналогичным образом будет походить на Galaxy, но при этом иметь цену в два раза ниже, чем у флагманского устройства Samsung. Вероятно, устройство получит поддержку лицевого сканера.