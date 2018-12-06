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ТОП-4: Названы самые ожидаемые смартфоны первой половины 2019 года

Названа четверка самых ожидаемых смартфонов, дебютирующих в начале 2019 года. Некоторые новинки будут оснащены инновационными технологиями, превращающими мобильные устройства в полноразмерные планшеты.
ТОП-4: Названы самые ожидаемые смартфоны первой половины 2019 года

Таковыми станут смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, выход которых намечен на март. Благодаря гибкому экрану и технологиям, с помощью которых он был произведен, пользователи устройства смогут превратить телефон в планшет. О технических характеристиках гаджета пока ничего неизвестно, но скорее всего устройство оснастят максимально производительным процессором.
ТОП-4: Названы самые ожидаемые смартфоны первой половины 2019 года

В марте-апреле состоится дебют смартфонов Huawei P30 и P30 Plus. Производители заявили, что не намерены гнаться за новыми технологиями. Они хотят, чтобы их устройство было производительным и удобным для фотосъемки. Возможно, смартфон будет выпускаться на базе чипсета Qualcomm.
ТОП-4: Названы самые ожидаемые смартфоны первой половины 2019 года

Неожиданно о себе заявила компания LG. В апреле она выпустит смартфон LG G8 ThinQ, который, по сути, является копией телефона Samsung. Отмечается, что у устройства будет сдвоенная камера, дактилоскопический сканер, оборудованный грязестойкими инфракрасными датчиками, и экран с соотношением сторон 9:20.
ТОП-4: Названы самые ожидаемые смартфоны первой половины 2019 года

На четвертом месте оказался смартфон Xiaomi Mi 9. Его выход запланирован на апрель. Он аналогичным образом будет походить на Galaxy, но при этом иметь цену в два раза ниже, чем у флагманского устройства Samsung. Вероятно, устройство получит поддержку лицевого сканера.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:00

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