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18-летняя участница «Дома-2» Валерия Хуснутдинова ждет ребенка

Валентина Хуснутдинова сообщила коллективу и руководству «Дома-2», что находится в интересном положении, однако рожать не намерена.

На днях подтвердились наихудшие опасения 18-летней участницы реалити-шоу. Так как девушка в последнее время стала чувствовать себя не очень хорошо, она решила пройти несколько тестов, чтобы подтвердить или опровергнуть свое беспокойство. Сделав тест на беременность, Валентина поняла, что совсем скоро станет молодой мамой.
18-летняя участница «Дома-2» Валерия Хуснутдинова ждет ребенка

Впрочем, выяснилось, что Хуснутдинова вовсе не мечтает о таком будущем. Невзирая на то, что Дмитрий Чеботов заявил, что не против обзавестись детьми и даже готов взять Валентину в жены, сама девушка напрочь отказывается от перспективы выйти замуж за мало знакомого мужчину.

Вчера 18-летняя участница «Дома-2» пообщалась с журналистами проекта, которым искреннее призналась, что до сих пор не может поверить в то, что увидела на тесте на беременность.

«У меня язва, и я думала, что это просто обострение. Однако, сделав один тест за другим, я поняла, что это все-таки беременность» - рассказала Валентина.

18-летняя участница «Дома-2» Валерия Хуснутдинова ждет ребенка

По словам Хуснутдиновой, руководство реалити-шоу сразу заподозрило, что у девушки нет никаких проблем со здоровьем, а ее тошнота и головокружение связаны с беременностью участницы. На данный момент Дмитрий пытается убедить Валентину оставить малыша и вместе поехать в его родной город, чтобы познакомить свою будущую жену с родителями.

Сейчас беременная 18-летняя участница «Дома-2» планирует некоторое время просто понаблюдать за поведением потенциального мужа, ведь хочет точно убедиться, что за такого мужчину можно выходить замуж и тем более рожать детей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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