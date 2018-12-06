Психолог Ольги Бузовой и Авраама Руссо требует от «Яндекса» 18 млн рублей





Павел Раков обвинил известный сервис в рекламе мошенников, которые пользуются его именем и распространяют билеты на фейковые тренинги психолога. Специалист объясняет, что уже не один раз предъявлял сомнительной компании, работающей от его имени, претензии. А также обращался с просьбой остановить аферистов в сам «Яндекс», но теперь его «терпение лопнуло» и он отправил заявление в ФАС и намерен обратиться в суд.По заявлению Ракова, от его имени продают в Сети билеты на несуществующие тренинги и уже даже есть пострадавшие. А в данный момент сумма ущерба превысила 18 млн рублей.Напомним, что Павел Раков в свое время «тренировал» Ольгу Бузову, Анну Семенович, Авраама Руссо, Анну Хилькевич и других знаменитостей. Психолог учил свою звездную публику, как правильно строить отношения с противоположным полом и уметь находит гармонию в самом себе.