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Психолог Ольги Бузовой и Авраама Руссо требует от «Яндекса» 18 млн рублей

Звездный психолог Павел Раков уже три года финансово страдает от действий мошенников, продающих билеты на несуществующие тренинги, а «Яндекс» их рекламирует.
Психолог Ольги Бузовой и Авраама Руссо требует от «Яндекса» 18 млн рублей

Павел Раков обвинил известный сервис в рекламе мошенников, которые пользуются его именем и распространяют билеты на фейковые тренинги психолога. Специалист объясняет, что уже не один раз предъявлял сомнительной компании, работающей от его имени, претензии. А также обращался с просьбой остановить аферистов в сам «Яндекс», но теперь его «терпение лопнуло» и он отправил заявление в ФАС и намерен обратиться в суд.
Психолог Ольги Бузовой и Авраама Руссо требует от «Яндекса» 18 млн рублей

По заявлению Ракова, от его имени продают в Сети билеты на несуществующие тренинги и уже даже есть пострадавшие. А в данный момент сумма ущерба превысила 18 млн рублей.
Психолог Ольги Бузовой и Авраама Руссо требует от «Яндекса» 18 млн рублей

Напомним, что Павел Раков в свое время «тренировал» Ольгу Бузову, Анну Семенович, Авраама Руссо, Анну Хилькевич и других знаменитостей. Психолог учил свою звездную публику, как правильно строить отношения с противоположным полом и уметь находит гармонию в самом себе.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:04

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