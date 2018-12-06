Нюша собирается восстанавливать фигуру с помощью танцев и спорта
Известная российская певица Нюша рассказала своим подписчикам в Instagram, что собирается восстанавливать фигуру после родов с помощью спорта и танцев. Поклонники артистки не сомневаются в ее успехе.
Ровно месяц назад Нюша впервые стала мамой. В одной из клиник Майами она родила дочь. Однако как новоиспеченные родители решили ее назвать, пока неизвестно. Лицо девочки певица также скрывает. Не так давно артистка опубликовала пост в социальной сети Instagram, где демонстрирует костюм из своей новой коллекции. В комментариях она написала, что уже смогла в него влезть, а значит, процесс похудения уже пошел. Но впереди еще много работы над собой – спорт и много танцев.
Читатели блога Нюши не сомневаются в том, что она достигнет своей цели, поскольку на протяжении всей беременности певица занималась йогой и вела подвижный образ жизни.
Ровно месяц назад Нюша впервые стала мамой. В одной из клиник Майами она родила дочь. Однако как новоиспеченные родители решили ее назвать, пока неизвестно. Лицо девочки певица также скрывает. Не так давно артистка опубликовала пост в социальной сети Instagram, где демонстрирует костюм из своей новой коллекции. В комментариях она написала, что уже смогла в него влезть, а значит, процесс похудения уже пошел. Но впереди еще много работы над собой – спорт и много танцев.
Читатели блога Нюши не сомневаются в том, что она достигнет своей цели, поскольку на протяжении всей беременности певица занималась йогой и вела подвижный образ жизни.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:40