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Виктория Боня рассказала о травле после проекта «Дом-2»

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня рассказала о нападках после шоу, а также призналась, что большинство людей из ее родного города Краснокаменка считают ее «девушкой легкого поведения».

Ни для кого не является секретом, что Виктория родом из довольно маленького города Краснокаменка. В 16 лет Боня поняла, что не хочет жить так, как живут ее родители, поэтому решила отправиться покорять Москву. Так будущая знаменитость и появилась на «Доме-2».

Виктория Боня рассказала о травле после проекта «Дом-2»

Оказывается, на данный момент многие жители Краснокаменска уверены, что Виктории удалось заработать на шикарную жизнь только благодаря эскорту. По словам Бони, когда она впервые приехала в свой родной город после того, как покинула его, люди заявили ей, глядя в глаза, что она просто «на Ленинградке круглые сутки стоит».

До сих пор телезнаменитость вспоминает эти нападки, однако зла на своих земляков не держит, так как раньше была такой же, как и они. Вика также не могла подумать и тем более принять чей-то успех и восхититься им. А однажды Боня даже поймала себя на мысли, что завидует другим людям и именно тогда она приняла для себя решение менять жизнь.

«Помню, разглядывала журнал, увидела Анну Курникову и подумала: «Господи, как же я тебя ненавижу! И за деньги, и за славу, и за Энрике» - вспоминает Вика.


Виктория Боня рассказала о травле после проекта «Дом-2»

По словам Виктории, несмотря на то, что после реалити-шоу на нее до сих пор время от времени нападают, она не жалеет о том, что тогда в 2006 году приняла решение покорить Москву, и начать свое завоевание с телепроекта «Дом-2».

К слову, сейчас Боня является успешной бизнесвумен, телеведущей и моделью. А за ее личным микроблогом следит чуть больше 6 миллионов людей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00

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