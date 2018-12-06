Виктория Боня рассказала о травле после проекта «Дом-2»

«Помню, разглядывала журнал, увидела Анну Курникову и подумала: «Господи, как же я тебя ненавижу! И за деньги, и за славу, и за Энрике» - вспоминает Вика.





Ни для кого не является секретом, что Виктория родом из довольно маленького города Краснокаменка. В 16 лет Боня поняла, что не хочет жить так, как живут ее родители, поэтому решила отправиться покорять Москву. Так будущая знаменитость и появилась на «Доме-2».Оказывается, на данный момент многие жители Краснокаменска уверены, что Виктории удалось заработать на шикарную жизнь только благодаря эскорту. По словам Бони, когда она впервые приехала в свой родной город после того, как покинула его, люди заявили ей, глядя в глаза, что она просто «на Ленинградке круглые сутки стоит».До сих пор телезнаменитость вспоминает эти нападки, однако зла на своих земляков не держит, так как раньше была такой же, как и они. Вика также не могла подумать и тем более принять чей-то успех и восхититься им. А однажды Боня даже поймала себя на мысли, что завидует другим людям и именно тогда она приняла для себя решение менять жизнь.По словам Виктории, несмотря на то, что после реалити-шоу на нее до сих пор время от времени нападают, она не жалеет о том, что тогда в 2006 году приняла решение покорить Москву, и начать свое завоевание с телепроекта «Дом-2».К слову, сейчас Боня является успешной бизнесвумен, телеведущей и моделью. А за ее личным микроблогом следит чуть больше 6 миллионов людей.