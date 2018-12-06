Ксения Бородина публично заявила, что у нее нет сына





Всем, кто знаком с семьей Ксении Бородиной, известно, что в их с Курбаном семье иногда живет его сын от первого брака Омар Омаров. Но когда в «сторис» ведущей была опубликована шуточная переписка с заявлением «поэтому у меня нет сына», большинство пользователей признали подобное заявление оскорбительным и для мужа и для его отпрыска, в каком бы контексте не была прочитана фраза.Отношения Бородиной с дагестанской семьей мужа всегда были напряженными, и Ксению очень редко приглашают в гости, как правило, Курбан сам или в компании сына Омара навещает свою родню. И вряд ли после заявления Ксении, почему она не хочет иметь сына, отношение родственников Курбана Омарова изменится к ней в лучшую сторону.Более того, отношения Бородиной и пасынка также могут стать напряженными, что в свою очередь приведет к ссорам с самим супругом.Злопыхатели тут же указали в комментариях, что такое пренебрежение к сыну Курбана лишний раз доказывает , что ее основная забота – дочери, а не сводный сын.