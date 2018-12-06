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Назван ТОП лучших смартфонов 2018 года от Роскачества

Назван ТОП лучших смартфонов уходящего 2018 года, составленный по данным Роскачества. Отметило ведомство такие марки, как Samsung, iPhone и Huawei.
Назван ТОП лучших смартфонов 2018 года от Роскачества

Роскачество совместно с ICRT опубликовало рейтинг 309 лучших смартфонов из 415 претендентов. Во время тестирование были учтены 229 параметров по безопасности и качеству. Первое место из всех устройств 2018 года досталось модели Galaxy Note 9 от Samsung. Южнокорейская компания также удержала за собой 4, 5, 6 и 9 места с помощью Galaxy S8 (+) и S9 (+).

Вторую, третью, восьмую и десятую строчки заняли устройства Apple, а именно iPhone XS (Max), XR и iPhone 8. Седьмая и десятая позиции, разделённая между двумя гаджетами, были отведены Mate 20 Pro и P20 Pro от Huawei.

Из параметров качества учитывались эргономика, съёмка, интерфейс, функционал, удобство набора текста, звонки, звук, мощность, универсальность и тому подобное. Проверило Роскачество прочность корпуса смартфонов, устойчивость к погружению в воду, свойства сканера отпечатков, а также слышимость речи в шумной обстановке. Помимо перечисленных брендов, в списки лидеров также попали Google Pixel, Xiaomi, Honor и One Plus.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:14

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