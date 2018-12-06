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На телешоу "Пусть говорят" раскрыты подробности жизни диктора Юрия Ковеленова

В конце ноября ушёл из жизни знаменитый диктор Юрий Ковеленов. Детали смерти тележурналиста выяснялись на телешоу «Пусть говорят».
На телешоу "Пусть говорят" раскрыты подробности жизни диктора Юрия Ковеленова

Студию телепередачи посетила дочь знаменитого тележурналиста Марина Ковеленова, проживающая долгое время в Италии. Последние годы жизни диктора дочь не интересовалась состоянием здоровья и жизненными условиями отца. Появившись на телешоу, она заявила, что со счёта её родителей незаконно списаны средства. Также она обвиняет волонтёров благотворительного фонда в краже завещания. Оно хранилось у тележурналиста в квартире, куда у сотрудников фонда имелся доступ.
На телешоу "Пусть говорят" раскрыты подробности жизни диктора Юрия Ковеленова

Ради снятия с себя подозрений, глава Российского фонда милосердия Ольга Бондарева согласилась пройти проверку на полиграфе. Результаты теста показали, она оказывала безвозмездную помощь Ковеленову и не пыталась настроить его против семьи. Директор благотворительного фонда поведала о том, как навещала больного диктора, помогала ему продуктами и что сам он уже был не в силах за собой ухаживать. Помимо этого, детектор лжи не выявил в результатах Бондаревой признаков отношения к пропаже средств и завещания ушедшего на 80 году жизни Юрия Ковеленова.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:53

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