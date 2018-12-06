На телешоу "Пусть говорят" раскрыты подробности жизни диктора Юрия Ковеленова





Студию телепередачи посетила дочь знаменитого тележурналиста Марина Ковеленова, проживающая долгое время в Италии. Последние годы жизни диктора дочь не интересовалась состоянием здоровья и жизненными условиями отца. Появившись на телешоу, она заявила, что со счёта её родителей незаконно списаны средства. Также она обвиняет волонтёров благотворительного фонда в краже завещания. Оно хранилось у тележурналиста в квартире, куда у сотрудников фонда имелся доступ.Ради снятия с себя подозрений, глава Российского фонда милосердия Ольга Бондарева согласилась пройти проверку на полиграфе. Результаты теста показали, она оказывала безвозмездную помощь Ковеленову и не пыталась настроить его против семьи. Директор благотворительного фонда поведала о том, как навещала больного диктора, помогала ему продуктами и что сам он уже был не в силах за собой ухаживать. Помимо этого, детектор лжи не выявил в результатах Бондаревой признаков отношения к пропаже средств и завещания ушедшего на 80 году жизни Юрия Ковеленова.