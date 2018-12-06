Валерия на съемках новогоднего шоу подрабатывает декоратором

Наступил месяц, когда звезды шоу-бизнеса пропадают на многочисленных съемках. Валерия не стала исключением и также принимает участие в новогодних мероприятиях, которые зрители смогут увидеть в новогоднюю ночь. Когда у певицы появилась минута, она опубликовала пост, посвященный одним из таких затянувшихся съемок. На снимке можно увидеть Валерию, одетую в длинное приталенное платье, а вокруг стоят красиво наряженные ели. На одной из них она аккуратно подправляет круглую игрушку. Артистка в шутку написала, что подрабатывает декоратором. «У нас идет уже шестой час съемок, спать уже надо, а мы все здесь» - подытожила хозяйка аккаунта.Читатели блога Валерии отметили, что их кумир очень схож с куклой, а кто-то увидел в ней волшебницу из доброй сказки.