АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 5 лучших функций новой Qualcomm Snapdragon 855
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Валерия на съемках новогоднего шоу подрабатывает декоратором

Известная российская певица Валерия в своем блоге Instagram рассказала подписчикам, что на съемках новогоднего шоу подрабатывает декоратором. Поклонники в свою очередь оценили наряд кумира.
Валерия на съемках новогоднего шоу подрабатывает декоратором

Наступил месяц, когда звезды шоу-бизнеса пропадают на многочисленных съемках. Валерия не стала исключением и также принимает участие в новогодних мероприятиях, которые зрители смогут увидеть в новогоднюю ночь. Когда у певицы появилась минута, она опубликовала пост, посвященный одним из таких затянувшихся съемок. На снимке можно увидеть Валерию, одетую в длинное приталенное платье, а вокруг стоят красиво наряженные ели. На одной из них она аккуратно подправляет круглую игрушку. Артистка в шутку написала, что подрабатывает декоратором. «У нас идет уже шестой час съемок, спать уже надо, а мы все здесь» - подытожила хозяйка аккаунта.

Читатели блога Валерии отметили, что их кумир очень схож с куклой, а кто-то увидел в ней волшебницу из доброй сказки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С 1 января пенсионерам повысят выплаты
Нюша собирается восстанавливать фигуру с помощью
Роман Капаклы сделал Марине Африкантовой
Невеста Андрея Черкасова Кристина Ослина выбирает
На рынках России без причины выросли в цене
Эксперты назвали 5 лучших функций новой Qualcomm
Ученые: Появились новые объяснения касательно
Ксения Собчак приготовила близким подарки на
Журналисты считают, что Кейт Миддлтон скопировала
Назван ТОП лучших смартфонов 2018 года от
18-летняя участница «Дома-2» Валерия Хуснутдинова
UMIDIGI выпустит новый смартфон с флагманскими
Валерия на съемках новогоднего шоу подрабатывает
Психолог Ольги Бузовой и Авраама Руссо требует от
Виктория Боня рассказала о травле после проекта
Учёные разработали новый метод прогнозирования
Ксения Бородина публично заявила, что у нее нет
На телешоу "Пусть говорят" раскрыты подробности
Rivian выпустит очередной электрокар в образе
Виктория Макарская готова простить мужу даже
Дарья Пынзарь посчитала, что в ресторане
В аэропорту Абу-Даби шаги прохожих конвертируют в
Российские ученые-фармакологи создали средство по
Участницу "Дома-2" Анастасию Ендальцеву бросил
Актриса Мария Кожевникова покорила Лондон
NASA: Земля беззащитна перед атакой астероидов
Новый кроссовер Baojun RS-5 окажется не дороже
Ученые: Инфекции увеличивают шансы возникновения
Помощь Сулеймана Керимова даст новый импульс
Учёные выяснили, как выглядели внешне "морские
Просмотреть все новости