Rivian выпустит очередной электрокар в образе "раллийного" хетчбека





Как сообщает Auto Еxpress марка готовит к выпуску третью новинку с короткой базой в стиле ралли-кара.Автомобиль получит уникальные параметры и внушительный клиренс. Глава компании Rivian не сообщил, в каком кузове будет исполнена модель. Конкретных характеристик пока назвать нельзя, но специалисты уверены, что новенький электрокар сможет разгоняться до "сотни" всего за несколько секунд.Молодой бренд будет сотрудничать с потребителями напрямую, при этом с дилерами компания также будет работать, но в тех, случаях, когда нет других вариантов. В настоящее время Rivian планирует выпуск электрокаров в мелких сериях, но с перспективой на крупносерийное производство, если инвестиции вырастут.