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Rivian выпустит очередной электрокар в образе "раллийного" хетчбека

Rivian собирается выпустить электрокар в образе "раллийного" хэчбека. Американцы с успехом презентовали пикап R1T, а также внедорожник R1S в Лос-Анджелесе в прошлом месяце.
Rivian выпустит очередной электрокар в образе "раллийного" хетчбека

Как сообщает Auto Еxpress марка готовит к выпуску третью новинку с короткой базой в стиле ралли-кара.
Автомобиль получит уникальные параметры и внушительный клиренс. Глава компании Rivian не сообщил, в каком кузове будет исполнена модель. Конкретных характеристик пока назвать нельзя, но специалисты уверены, что новенький электрокар сможет разгоняться до "сотни" всего за несколько секунд.

Молодой бренд будет сотрудничать с потребителями напрямую, при этом с дилерами компания также будет работать, но в тех, случаях, когда нет других вариантов. В настоящее время Rivian планирует выпуск электрокаров в мелких сериях, но с перспективой на крупносерийное производство, если инвестиции вырастут.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:42

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