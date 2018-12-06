Дарья Пынзарь посчитала, что в ресторане завтракать дешевле, чем готовить дома

Звезда телестройки проживает сейчас с сыновьями в Турции, тогда как ее супруг Сергей трудится в Москве и лишь изредка навещает семью. В своем Instagram Дарья часто делится мнением по тому или иному вопросу и недавно поделилась с подписчиками своими наблюдениями, касающимися расходов на питание.Пынзарь опубликовала фото завтрака в ресторане и рассказала, что так выглядит порция на двоих, которую они съедают вчетвером и даже остается «одному местному коту».Стоимость завтрака в ресторане составляет около 420 рублей в пересчете с турецких лир и таким образом им дешевле питаться в ресторане, так как на приготовление домашней еды уходит больше и времени и денег.Ранее Даша упоминала, что о еде больше писать не будет, так как у нее начались проблемы с весом. По словам матери двух сыновей, на нее напал «предновогодний жор», а предпраздничная атмосфера напрямую влияет на ее аппетит.Напомним, что Дарья и Сергей в свое время стали одной из самых крепких семейных пар проекта «Дом-2» и до сих пор сохранили трепетное отношение друг к другу, несмотря на расстояние, разделяющее их сейчас.