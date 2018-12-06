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Дарья Пынзарь посчитала, что в ресторане завтракать дешевле, чем готовить дома

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь в очередном посте в Instagram заявила, что завтрак в ресторане ей обходится дешевле, чем приготовить домашнюю еду.
Дарья Пынзарь посчитала, что в ресторане завтракать дешевле, чем готовить дома

Звезда телестройки проживает сейчас с сыновьями в Турции, тогда как ее супруг Сергей трудится в Москве и лишь изредка навещает семью. В своем Instagram Дарья часто делится мнением по тому или иному вопросу и недавно поделилась с подписчиками своими наблюдениями, касающимися расходов на питание.

Пынзарь опубликовала фото завтрака в ресторане и рассказала, что так выглядит порция на двоих, которую они съедают вчетвером и даже остается «одному местному коту».
Дарья Пынзарь посчитала, что в ресторане завтракать дешевле, чем готовить дома

Стоимость завтрака в ресторане составляет около 420 рублей в пересчете с турецких лир и таким образом им дешевле питаться в ресторане, так как на приготовление домашней еды уходит больше и времени и денег.

Ранее Даша упоминала, что о еде больше писать не будет, так как у нее начались проблемы с весом. По словам матери двух сыновей, на нее напал «предновогодний жор», а предпраздничная атмосфера напрямую влияет на ее аппетит.
Дарья Пынзарь посчитала, что в ресторане завтракать дешевле, чем готовить дома

Напомним, что Дарья и Сергей в свое время стали одной из самых крепких семейных пар проекта «Дом-2» и до сих пор сохранили трепетное отношение друг к другу, несмотря на расстояние, разделяющее их сейчас.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:29

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