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Участницу "Дома-2" Анастасию Ендальцеву бросил богатый поклонник

Одну из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Ендальцеву бросил состоятельный поклонник.

В последнее время многие телезрители «Дома-2» заметили, что Анастасия начала терять сноровку. Ведь несмотря на то, что к ней на кастинг приходит довольно много богатых мужчин, все они в итоге отказываются от своих слов и переключаются на других участниц проекта.

Участницу "Дома-2" Анастасию Ендальцеву бросил богатый поклонник

Новенький ухажер Анастасии – Лепихин Игорь не стал исключением и почти сразу же бросил девушку. На днях молодой человек пригласил на свидание Ирину Пинчук, которой робко признался в своей симпатии.

В результате Ендальцева в очередной раз оказалась одураченной, а Пинчук в который раз уводит у нее парня. Стоит вспомнить ситуацию с Захаром Саленко, который бросил Анастасию после ночи «волшебства» и заявил, что до сих пор испытывает чувства к Ирине. Да и ресторатор Арман отказался лететь на Сейшельские острова к Насте, оставшись в Периметре.

Участницу "Дома-2" Анастасию Ендальцеву бросил богатый поклонник

Вот и теперь можно наблюдать похожую ситуацию – Ендальцева не заинтересовала Лепихина. Игорь даже отказался преподносить Анастасии подарки, о которых так громко заявлял на Лобном месте: норковые шубки, бриллианты, звезды с неба.

На данный момент поклонники реалити-шоу «Дом-2» продолжают гадать, чем же так Пинчук заинтересовала Лепихина, что он решил бросить Ендальцеву. По мнению некоторых зрителей, Игорь понял, что не сможет надолго задержатся на проекте, если будет строить отношения с Анастасией и именно поэтому переметнулся на Ирину.

Участницу "Дома-2" Анастасию Ендальцеву бросил богатый поклонник

«К Ендальцевой приходят на словах, а на деле..Ирка куда интересней и достойней Насти! Правильно парни делают!» - написала одна из поклонниц проекта «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07

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