АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 5 лучших функций новой Qualcomm Snapdragon 855
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Журналисты считают, что Кейт Миддлтон скопировала стиль поведения Меган Маркл

На Рождественском вечере в Кенсингтонском дворце внимательные журналисты заметили, что Кейт Миддлтон начала копировать стиль поведения Меган Маркл. Герцогиня Кембриджская открыто проявляла чувства к принцу Уильяму и даже бросила несколько снежков.
Журналисты считают, что Кейт Миддлтон скопировала стиль поведения Меган Маркл

В целом неформальный вечер, на котором помимо королевской четы присутствовали члены семей Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF), выдался протокольным. Журналисты отметили праздничный костюм Кейт Миддлтон. Во дворец она прибыла в красной клетчатой юбке Эмилии Викстед и черной кофте из шотландского кашемира, сшитой фирмой Brora.
Журналисты считают, что Кейт Миддлтон скопировала стиль поведения Меган Маркл

Кроме того, Кейт Миддлтон будто неосознанно копировала стиль поведения супруги принца Гарри Меган Маркл. Подобно ей она открыто показывала свою любовь к принцу Уильяму, чего ранее никогда не делала. Такое поведение характерно для молодого поколения королевской семьи, тогда как старшее поколение было воспитано в традиционной манере, обязывающей скрывать все свои чувства на глазах публики.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С 1 января пенсионерам повысят выплаты
Нюша собирается восстанавливать фигуру с помощью
Роман Капаклы сделал Марине Африкантовой
Невеста Андрея Черкасова Кристина Ослина выбирает
На рынках России без причины выросли в цене
Эксперты назвали 5 лучших функций новой Qualcomm
Ученые: Появились новые объяснения касательно
Ксения Собчак приготовила близким подарки на
Журналисты считают, что Кейт Миддлтон скопировала
Назван ТОП лучших смартфонов 2018 года от
18-летняя участница «Дома-2» Валерия Хуснутдинова
UMIDIGI выпустит новый смартфон с флагманскими
Валерия на съемках новогоднего шоу подрабатывает
Психолог Ольги Бузовой и Авраама Руссо требует от
Виктория Боня рассказала о травле после проекта
Учёные разработали новый метод прогнозирования
Ксения Бородина публично заявила, что у нее нет
На телешоу "Пусть говорят" раскрыты подробности
Rivian выпустит очередной электрокар в образе
Виктория Макарская готова простить мужу даже
Дарья Пынзарь посчитала, что в ресторане
В аэропорту Абу-Даби шаги прохожих конвертируют в
Российские ученые-фармакологи создали средство по
Участницу "Дома-2" Анастасию Ендальцеву бросил
Актриса Мария Кожевникова покорила Лондон
NASA: Земля беззащитна перед атакой астероидов
Новый кроссовер Baojun RS-5 окажется не дороже
Ученые: Инфекции увеличивают шансы возникновения
Помощь Сулеймана Керимова даст новый импульс
Учёные выяснили, как выглядели внешне "морские
Просмотреть все новости