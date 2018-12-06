Журналисты считают, что Кейт Миддлтон скопировала стиль поведения Меган Маркл
На Рождественском вечере в Кенсингтонском дворце внимательные журналисты заметили, что Кейт Миддлтон начала копировать стиль поведения Меган Маркл. Герцогиня Кембриджская открыто проявляла чувства к принцу Уильяму и даже бросила несколько снежков.
В целом неформальный вечер, на котором помимо королевской четы присутствовали члены семей Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF), выдался протокольным. Журналисты отметили праздничный костюм Кейт Миддлтон. Во дворец она прибыла в красной клетчатой юбке Эмилии Викстед и черной кофте из шотландского кашемира, сшитой фирмой Brora.
Кроме того, Кейт Миддлтон будто неосознанно копировала стиль поведения супруги принца Гарри Меган Маркл. Подобно ей она открыто показывала свою любовь к принцу Уильяму, чего ранее никогда не делала. Такое поведение характерно для молодого поколения королевской семьи, тогда как старшее поколение было воспитано в традиционной манере, обязывающей скрывать все свои чувства на глазах публики.
В целом неформальный вечер, на котором помимо королевской четы присутствовали члены семей Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF), выдался протокольным. Журналисты отметили праздничный костюм Кейт Миддлтон. Во дворец она прибыла в красной клетчатой юбке Эмилии Викстед и черной кофте из шотландского кашемира, сшитой фирмой Brora.
Кроме того, Кейт Миддлтон будто неосознанно копировала стиль поведения супруги принца Гарри Меган Маркл. Подобно ей она открыто показывала свою любовь к принцу Уильяму, чего ранее никогда не делала. Такое поведение характерно для молодого поколения королевской семьи, тогда как старшее поколение было воспитано в традиционной манере, обязывающей скрывать все свои чувства на глазах публики.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:20