В аэропорту Абу-Даби шаги прохожих конвертируют в электричество





Как передаёт Arabian Business, аэропорт Абу-Даби установил специальный пешеходный переход для сбора электричества из энергии шагов прохожих. Площадь особого покрытия составляет 16 метров квадратных, и каждый день по нему ступают около 8 тысяч пассажиров. Найти переход можно между 3 и 1 терминалами аэропорта.Покрытие собирала британская компания, специализирующаяся на высоких технологиях. Изобретателям понадобилось соединить панели треугольной формы и электромагнитные генераторы. Они конвертируют энергию из шагов, выводя их количество на экран рядом с переходом.Также электричества хватает, чтобы освещать пространство вокруг. На интерактивных дисплеях любой посетитель аэропорта Абу-Даби может посмотреть, сколько энергии собрал переход. Arabian Business отмечает, что на Ближнем Востоке подобная технология использована впервые.