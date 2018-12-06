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В аэропорту Абу-Даби шаги прохожих конвертируют в электричество

В аэропорту Абу-Даби шаги прохожих конвертируют в электричество с помощью пешеходного перехода с генераторами. Ежедневно между терминалами проходят 8 тысяч пассажиров.
В аэропорту Абу-Даби шаги прохожих конвертируют в электричество

Как передаёт Arabian Business, аэропорт Абу-Даби установил специальный пешеходный переход для сбора электричества из энергии шагов прохожих. Площадь особого покрытия составляет 16 метров квадратных, и каждый день по нему ступают около 8 тысяч пассажиров. Найти переход можно между 3 и 1 терминалами аэропорта.

Покрытие собирала британская компания, специализирующаяся на высоких технологиях. Изобретателям понадобилось соединить панели треугольной формы и электромагнитные генераторы. Они конвертируют энергию из шагов, выводя их количество на экран рядом с переходом.

Также электричества хватает, чтобы освещать пространство вокруг. На интерактивных дисплеях любой посетитель аэропорта Абу-Даби может посмотреть, сколько энергии собрал переход. Arabian Business отмечает, что на Ближнем Востоке подобная технология использована впервые.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:20

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