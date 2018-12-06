Актриса Мария Кожевникова покорила Лондон шикарным изумрудным платьем
Звезда недавно вернулась из британской столицы, где в рамках Russian Film Week представляла фильм "Собибор" с Константином Хабенским. Марии Кожевниковой удалось покорить Лондон своим шикарным изумрудным платьем.
Прославленная артистка уже успела поделиться новостями и новыми снимками в микроблоге Instagram. На фото Мария Кожевникова смотрится очень элегантно в изумрудном бархатном платье от Ульяны Сергиенко. Образ прекрасно дополняют красиво уложенные волосы и небольшой клатч.
Если стиль Марии Кожевниковой оценили даже лондонские модники, то что уж говорить о поклонниках актрисы. "Красивая, элегантная", "Платье обалденное", "Я в восторге от платья", "Шикарное платье, и вам идет", - писали восторженные комментаторы.
Прославленная артистка уже успела поделиться новостями и новыми снимками в микроблоге Instagram. На фото Мария Кожевникова смотрится очень элегантно в изумрудном бархатном платье от Ульяны Сергиенко. Образ прекрасно дополняют красиво уложенные волосы и небольшой клатч.
Если стиль Марии Кожевниковой оценили даже лондонские модники, то что уж говорить о поклонниках актрисы. "Красивая, элегантная", "Платье обалденное", "Я в восторге от платья", "Шикарное платье, и вам идет", - писали восторженные комментаторы.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:55