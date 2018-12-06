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NASA: Земля беззащитна перед атакой астероидов

Бывший астронавт из NASA считает, что Земля никак не защищена от атаки гигантских астероидов. Правительство США не готово выделить деньги даже на их наблюдение.
NASA: Земля беззащитна перед атакой астероидов

В интервью Business Insider астронавт Рассел Швайкарт, сотрудничавший с NASA, рассказал о проблемах космической организации и беззащитности человечества перед астероидами. На сегодняшний день астрономы наблюдают далеко не все угрожающие Земле объекты, хотя их столкновение с планетой чревато глобальными последствиями. NASA охотно финансирует сенсационные научные открытия и миссии в космос, однако действительно необходимый людям проект Earth-Camera так и дожидается своего часа.

Понадобится, по меньшей мере, 40 млн долларов, чтобы вывести на орбиту новую обсерваторию с мощной камерой для обнаружения крупных астероидов. NEOCam будет работать напрямую с астрономическими аппаратами на Земле для более широкой картины происходящего в космосе.

Без Earth-Camera у учёных нет шансов вовремя отследить угрозу. При этом даже километровый в диаметре астероид способен принести колоссальные разрушения и убытки. Сам Швайкарт, будучи на орбите, опасных объектов не видел, но уверен, что они есть.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:41

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