Российские ученые-фармакологи создали средство по борьбе с навязчивыми идеями





Медики обнаружили некое лекарство, изначально предназначенное как антипсихотичекое. Данный препарат обладает свойством подавления обсессивно-компульсивного расстройства. Например, он способен бороться с медикаментозной зависимостью, нервной булимией и неврозом навязчивых состояний вроде патологической боязни испачкаться или заразиться какой-либо болезнью.В настоящий момент специалистами Института фармакологии им. А.В. Вальдмана проводятся доклинические испытания. Отличие нового тестируемого препарата от распространенных антипсихотических лекарств заключается в меньшем проявлении побочных эффектов. Принцип работы лекарства состоит в подаче сигнала на рецептор головного мозга TAAR1 оказывающего непосредственное влияние на дофаминовую систему.Испытания поставлены на подопытных крысах с искусственно развитым синдромом навязчивого потребления воды. Специалисты пришли к выводу, под воздействием нового препарата, у крыс снижалась тяга к употреблению воды.Ученые полагают, что после окончания тестирования лекарства на животных, его начнут испытывать на людях, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством.