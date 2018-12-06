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Российские ученые-фармакологи создали средство по борьбе с навязчивыми идеями

Любопытное открытие сделано в области фармакологии. Российские ученые открыли эффективное средство по борьбе с навязчивыми идеями.
Российские ученые-фармакологи создали средство по борьбе с навязчивыми идеями

Медики обнаружили некое лекарство, изначально предназначенное как антипсихотичекое. Данный препарат обладает свойством подавления обсессивно-компульсивного расстройства. Например, он способен бороться с медикаментозной зависимостью, нервной булимией и неврозом навязчивых состояний вроде патологической боязни испачкаться или заразиться какой-либо болезнью.

В настоящий момент специалистами Института фармакологии им. А.В. Вальдмана проводятся доклинические испытания. Отличие нового тестируемого препарата от распространенных антипсихотических лекарств заключается в меньшем проявлении побочных эффектов. Принцип работы лекарства состоит в подаче сигнала на рецептор головного мозга TAAR1 оказывающего непосредственное влияние на дофаминовую систему.

Испытания поставлены на подопытных крысах с искусственно развитым синдромом навязчивого потребления воды. Специалисты пришли к выводу, под воздействием нового препарата, у крыс снижалась тяга к употреблению воды.

Ученые полагают, что после окончания тестирования лекарства на животных, его начнут испытывать на людях, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством.



 
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Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:09

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