Ученые: Инфекции увеличивают шансы возникновения инфаркта и инсульта





Всего под наблюдением находились 2039 человек, из них 1312 пережили инфаркт, а 727 — инсульт. За три месяца до наступления критического состояния 37% пациентов с заболеванием сердца и 30% пациентов с инсультом заразились инфекционной болезнью.По словам медиков, любая инфекция, будь то поражение мочевыводящих путей или кожи и крови, чрезвычайно ослабляет организм. Ситуация может обостриться до такой степени, что будут заблокированы кровеносные сосуды. А это в свою очередь приводит к развитию тромбозов и других патологических изменений.