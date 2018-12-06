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Ученые: Инфекции увеличивают шансы возникновения инфаркта и инсульта

Ученые предупредили о том, что подхваченная инфекция способна повысить риски возникновения инфаркта или инсульта. Американские исследователи провели наблюдение за пациентами, пережившими инсульт и инфаркт, и установили, что почти у трети из них болезни были спровоцированы инфекцией.

Ученые: Инфекции увеличивают шансы возникновения инфаркта и инсульта


Всего под наблюдением находились 2039 человек, из них 1312 пережили инфаркт, а 727 — инсульт. За три месяца до наступления критического состояния 37% пациентов с заболеванием сердца и 30% пациентов с инсультом заразились инфекционной болезнью.

По словам медиков, любая инфекция, будь то поражение мочевыводящих путей или кожи и крови, чрезвычайно ослабляет организм. Ситуация может обостриться до такой степени, что будут заблокированы кровеносные сосуды. А это в свою очередь приводит к развитию тромбозов и других патологических изменений.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:10

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